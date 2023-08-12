На Дніпропетровщині у результаті ДТП перекинулась автівка: постраждала дитина

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зіштовхнулися автомобілі Renault Cangoo та Skoda.

За попередньою інформацією “Рено” розгортався з правого ряду та отримало удар від Skoda. Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.

Від удару “Рено” перегорнуло на бік і відкинуло на декілька метрів.

Внаслідок ДТП постраждала 8-річна дівчинка. Дитину ушпиталили для огляду і надання допомоги.

НА місці аварії працюють правоохоронці.

Сьогодні ми також повідомляли, що в одній з лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик.

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