На Дніпропетровщині у результаті ДТП перекинулась автівка: постраждала дитина

За попередньою інформацією “Рено” розгортався з правого ряду та отримало удар від Skoda. Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.
Від удару “Рено” перегорнуло на бік і відкинуло на декілька метрів.
Внаслідок ДТП постраждала 8-річна дівчинка. Дитину ушпиталили для огляду і надання допомоги.
НА місці аварії працюють правоохоронці.
Сьогодні ми також повідомляли, що в одній з лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Прокуратура міста Дніпро розпочала перевірку за фактом можливого неналежного виконання професійних…
У місті Кам'янське Дніпропетровської області на перехресті вулиці Михайла Грушевського та…
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив українців про важкі…
Кривий Ріг сьогодні обстріляли з балістичних ракет.