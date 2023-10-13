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  • На Дніпропетровщині у приватні руки передадуть майно “Кривбаспроєкту”: яка ціна та хто отримає

На Дніпропетровщині у приватні руки передадуть майно “Кривбаспроєкту”: яка ціна та хто отримає

Сьогодні 13:41
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У Кривому Розі продали інжиніринговий інститут.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у приватні руки передадуть майно

Ми раніше повідомляли, що у Кривому Розі збираються віддати у приватні руки майно “Кривбаспроєкту” зі столітньою історією. Як повідомили в Фонді держмайна, нещодавно під час аукціону вибрали нового власника. 

Державний інститут з проєктування підприємств гірничорудної промисловості “Кривбаспроєкт” приватизують за 54,3 млн гривень. За лот змагалися двоє учасників. Вартість інститут зросла майже у два рази. 

Інститут отримає ФОП Галіц Дар’я із Кривого Рогу. Основним видом діяльності підприємниці вказано “діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування”.

За 54,3 млн гривень новий власник отримає 33 об’єкти нерухомості у Кривому Розі площею 14 967 кв. м та 15 транспортних засобів.

Переможець має сплатити ще майже 11 млн гривень ПДВ та 3,6 млн боргів інститут. Крім цього, повинен зберегти персонал протягом шести місяців. 

Що передувало 

“Кривбаспроєкт” – інститут зі столітньою історією. Наразі надає інжинірингові послуги, зокрема розробляє проєктно-кошторисну документацію та проводить експертизу. Останні руки був збитковим. У 2022 році підприємство віддали під приватизацію у Фонд держмайна. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у приватні руки передадуть майно Українська

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