На Дніпропетровщині у палаючій автівці загинув чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 03:03.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події, там вони встановили, що на території приватного домоволодіння горить легковий автомобіль «ВАЗ-2101». Вогонь охопив салон та моторний відсік транспортного засобу.
Пожежу локалізували о 03:25 та ліквідували о 03:30.
На жаль, під час ліквідації займання вогнеборці виявили всередині палаючого легковика тіло 50-річного чоловіка.
До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську під час руху загорівся ВАЗ (ФОТО).
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