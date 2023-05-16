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На Дніпропетровщині у палаючій автівці загинув чоловік

Сьогодні 10:14
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Сьогодні, 16 травня, на вулиці Квітнева селища Циганівка горів автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у палаючій автівці загинув чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 03:03.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події, там вони встановили, що на території приватного домоволодіння горить легковий автомобіль «ВАЗ-2101». Вогонь охопив салон та моторний відсік транспортного засобу.

Пожежу локалізували о 03:25 та ліквідували о 03:30.

На жаль, під час ліквідації займання вогнеборці виявили всередині палаючого легковика тіло 50-річного чоловіка.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську під час руху загорівся ВАЗ (ФОТО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у палаючій автівці загинув чоловікУкраїнська

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