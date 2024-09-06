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На Дніпропетровщині у готельно-ресторанному комплексі виникла пожежа

Сьогодні 08:56
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У Павлограді горів готельно-ресторанний комплекс.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у готельно-ресторанному комплексі виникла пожежа

Вранці 6 вересня в готельно-ресторанному комплексі, розташованому на вулиці Дніпровській в Павлограді, виникла пожежа. 

Повідомлення про це надійшло о 05:54 до Служби порятунку, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

На місце події вирушили вогнеборці. Після прибуття встановили, що в адміністративній будівлі на території комплексу горіла окремо розташована альтанка та зовнішня стіна. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. 

Пожежу ліквідували о 06:58. 

На щастя, загиблих та травмованих немає. Про причину займання не повідомляється. 

Пожежу гасили 12 рятувальників за допомогою 3 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостій.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у готельно-ресторанному комплексі виникла пожежаУкраїнська

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