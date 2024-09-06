На Дніпропетровщині у готельно-ресторанному комплексі виникла пожежа

У Павлограді горів готельно-ресторанний комплекс.

Вранці 6 вересня в готельно-ресторанному комплексі, розташованому на вулиці Дніпровській в Павлограді, виникла пожежа.

Повідомлення про це надійшло о 05:54 до Служби порятунку, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

На місце події вирушили вогнеборці. Після прибуття встановили, що в адміністративній будівлі на території комплексу горіла окремо розташована альтанка та зовнішня стіна. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

Пожежу ліквідували о 06:58.

На щастя, загиблих та травмованих немає. Про причину займання не повідомляється.

Пожежу гасили 12 рятувальників за допомогою 3 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостій.

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