На Дніпропетровщині у готельно-ресторанному комплексі виникла пожежа

Вранці 6 вересня в готельно-ресторанному комплексі, розташованому на вулиці Дніпровській в Павлограді, виникла пожежа.
Повідомлення про це надійшло о 05:54 до Служби порятунку, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
На місце події вирушили вогнеборці. Після прибуття встановили, що в адміністративній будівлі на території комплексу горіла окремо розташована альтанка та зовнішня стіна. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів.
Пожежу ліквідували о 06:58.
На щастя, загиблих та травмованих немає. Про причину займання не повідомляється.
Пожежу гасили 12 рятувальників за допомогою 3 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, вчора у Дніпрі рятувальники шість годин гасили палаючий сухостій.
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