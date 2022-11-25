Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасів

На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасів

Сьогодні 13:12
просмотров

В Апостоловому у чоловіка вдома знайшли цілий арсенал боєприпасів. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасів

В ході слідчих заходів правоохоронці відділення поліції № 8 Криворізького РУП встановили 55-річного місцевого мешканця, який зберігає боєприпаси.

22 листопада на території м. Апостолово Криворізького району відбувся обшук за місцем мешкання фігуранта. В результаті у домоволодінні чоловіка виявили та вилучили патрони в кількості 440 штук, корпус гранат РГН та РГД-5 із запалами.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасів

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Все вилучене направили на експертне дослідження.

23 листопада фігуранту вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасівУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В частині Дніпра припинили водопостачання: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    В частині Дніпра припинили водопостачання: адреси

    Така ситуація склалася через відсутність електрики.

    «Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту
    Новини Дніпра
    Вчора 19:00
    «Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту

    У Дніпрі світло нині є у більше ніж половини містян.…

    У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генератори
    Новини Дніпра
    21.11.2022 21:29
    У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генератори

    Фінансування такого генератора проходить на умовах співфінансування.

    Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій
    Новини Дніпра
    21.11.2022 13:54
    Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій

    У Дніпрі міські лікувальні заклади забезпечені усім необхідним для надання…

    Наверх