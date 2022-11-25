На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасів

В ході слідчих заходів правоохоронці відділення поліції № 8 Криворізького РУП встановили 55-річного місцевого мешканця, який зберігає боєприпаси.
22 листопада на території м. Апостолово Криворізького району відбувся обшук за місцем мешкання фігуранта. В результаті у домоволодінні чоловіка виявили та вилучили патрони в кількості 440 штук, корпус гранат РГН та РГД-5 із запалами.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Все вилучене направили на експертне дослідження.
23 листопада фігуранту вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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