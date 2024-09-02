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На Дніпропетровщині у 2024 зросла кількість першокласників

Сьогодні 20:01
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У Дніпропетровській області збільшилася кількість першокласників.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у 2024 зросла кількість першокласників

Цього року навчання в школах області розпочали 318 тисяч хлопців і дівчат. Серед них й чимало першачків – понад 25 тисяч, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Нові знання вони здобуватимуть у різних форматах. Найбільше у змішаному, бо так працюватиме майже 57% закладів освіти. Ще 28% – очно, інші дистанційно.Та як би не проходили уроки у наших дітей, впевнений, вони дивуватимуть нас. Своєю кмітливістю та успіхами, досягненнями і навіть відкриттями, – зазначив Лисак.

Варто зауважити, що кількість першокласників цього року зросла на тисячу – у 2023 до школи вперше пішли 24 тисячі дітей. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у 2024 зросла кількість першокласниківУкраїнська

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