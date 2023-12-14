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На Дніпропетровщині троє цуценят випадково опинилися під землею

Сьогодні 19:25
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Їх рятували надзвичайники.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині троє цуценят випадково опинилися під землею

У Покрові Нікопольського району сьогодні рятували цуциків. 

Повідомлення про те, що на вулиці Григорія Тикви міста Покров, собаки впали у відкритий каналізаційний люк та потребують допомоги, надійшло ДСНС вдень.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що поблизу багатоквартирного житлового будинку у відкритий люк впали три цуценя. Один із співробітників Служби порятунку спустився у люк та підняв на поверхню наляканих тварин.

До порятунку залучено 5 рятувальників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині троє цуценят випадково опинилися під землею

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині троє цуценят випадково опинилися під землеюУкраїнська

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