На Дніпропетровщині троє цуценят випадково опинилися під землею

Їх рятували надзвичайники.

У Покрові Нікопольського району сьогодні рятували цуциків.

Повідомлення про те, що на вулиці Григорія Тикви міста Покров, собаки впали у відкритий каналізаційний люк та потребують допомоги, надійшло ДСНС вдень.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що поблизу багатоквартирного житлового будинку у відкритий люк впали три цуценя. Один із співробітників Служби порятунку спустився у люк та підняв на поверхню наляканих тварин.

До порятунку залучено 5 рятувальників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Читайте також:

Українська

Автор: