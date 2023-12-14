На Дніпропетровщині троє цуценят випадково опинилися під землею

У Покрові Нікопольського району сьогодні рятували цуциків.
Повідомлення про те, що на вулиці Григорія Тикви міста Покров, собаки впали у відкритий каналізаційний люк та потребують допомоги, надійшло ДСНС вдень.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що поблизу багатоквартирного житлового будинку у відкритий люк впали три цуценя. Один із співробітників Служби порятунку спустився у люк та підняв на поверхню наляканих тварин.
До порятунку залучено 5 рятувальників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Читайте також:
Автор:
Надвечір 14 грудня у Дніпрі чули звук схожий на вибух.
Прапор майже розірвало навпіл.
Незважаючи на те, що опалювальний сезон у Дніпрі вже місяць…
У Дніпрі 14 грудня подекуди випав крижаний дощ, а дороги…