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  • На Дніпропетровщині син тяжко побив батька, кинув на самоті та пішов спати

На Дніпропетровщині син тяжко побив батька, кинув на самоті та пішов спати

Сьогодні 17:54
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У Кривому Розі син відгамселив свого 60-річного батька. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині син тяжко побив батька, кинув на самоті та пішов спати

Про це повідомили в поліції Кривого Рогу. 

Усе сталося 14 серпня в одному із будинків Центрально-Міського району Кривого Рогу. Син побив свого 60-річного батька під час сварки. 

Про причини конфлікту нічого не відомо. 23-річний юнак бив батька ногами та руками по голові та тулубу. Після цього він кинув його та пішов спати до сусідньої кімнати. Згодом чоловіка ушпиталили до міської лікарні. 

Сина затримали та оголосили про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Синельниківщині російська ракета вбила 18-річного хлопця.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині син тяжко побив батька, кинув на самоті та пішов спатиУкраїнська

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