На Дніпропетровщині сили ППО збили крилату ракету окупантів Х-59

Сьогодні на Дніпропетровщині сили ППО збили ракету окупантів.

Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” у своїх соцмережах.

В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні.

Дякуємо Повітряним Силам за відмінну роботу!

Сьогодні ми також повідомляли про те, що вранці Повітряні Сили знищили на сході три ворожі літаки Су.

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