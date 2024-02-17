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На Дніпропетровщині сили ППО збили крилату ракету окупантів Х-59

Сьогодні 16:59
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Сьогодні на Дніпропетровщині сили ППО збили ракету окупантів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сили ППО збили крилату ракету окупантів Х-59

Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” у своїх соцмережах.

В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні.

Дякуємо Повітряним Силам за відмінну роботу!

Сьогодні ми також повідомляли про те, що вранці Повітряні Сили знищили на сході три ворожі літаки Су.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сили ППО збили крилату ракету окупантів Х-59Українська

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