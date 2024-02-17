На Дніпропетровщині сили ППО збили крилату ракету окупантів Х-59

Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” у своїх соцмережах.
В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні.
Дякуємо Повітряним Силам за відмінну роботу!
Сьогодні ми також повідомляли про те, що вранці Повітряні Сили знищили на сході три ворожі літаки Су.
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