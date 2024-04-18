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  • На Дніпропетровщині сусід два тижні виносив з кімнати студентки в гуртожитку цінні речі

На Дніпропетровщині сусід два тижні виносив з кімнати студентки в гуртожитку цінні речі

Сьогодні 22:00
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Зухвалого грабіжника затримали у Жовтих Водах.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сусід два тижні виносив з кімнати студентки в гуртожитку цінні речі

31-річний чоловік скористався тим, що його сусідка поїхала додому, і два тижні виносив з її кімнати цінні речі. До поліції згодом звернувся опікун 16-річної дівчини, чиє помешкання обікрали, поки її не було в гуртожитку. 

За два тижні з кімнати дівчини зникли холодильник, пральна машинка, мікрохвильовка та ще кілька побутових приладів. Як з’ясували правоохоронці, до злочину причетний сусід студентки, який за відсутності власниці техніки, забрався до неї в кімнату та упродовж двох тижнів потроху виносив з приміщення цінні речі. 

Підозрюваний дізнався, що дівчина тимчасово не мешкає в кімнаті та скористався слушним моментом. Спочатку він пошкодив замок на вхідних дверях та виніс холодильник. Через два тижні знову повернувся до кімнати, звідки викрав мікрохвильовку та пральну машину.

Холодильник чоловік встиг продати, а ось пральну машину та мікрохвильовку вдалося повернути дівчину. 

Чоловіку оголосили про підозру в крадіжці. Тепер його загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сусід два тижні виносив з кімнати студентки в гуртожитку цінні речіУкраїнська

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