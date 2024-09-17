На Дніпропетровщині судитимуть техніка роти, який продавав боєприпаси з фронту

У Кривому Розі підозрюють техніка роти, який продавав боєприпаси з бойових позицій.

За даними слідства, технік роти та сержант з матеріального забезпечення військової частини, перебуваючи в різних районах ведення активних бойових дій систематично підшукували боєприпаси, які залишилася на бойових позиціях, та продавали.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Правоохоронці дізнались про продаж та провели контрольовану закупку, під час якої затримали військових. У них вилучили імітаційні засоби в сумі 23 000 доларів США та патрони у загальній кількості 11900 шт.

Техніку роти у інкримінують незаконне поводження з бойовими припасами, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Щодо нього скеровано до суду обвинувальний акт. Військовому загрожує від трьох до семи років за гратами.

Матеріали щодо сержанта з матеріального забезпечення військової частини виділені в окреме провадження.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: