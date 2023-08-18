На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який розбещував 10-річну доньку своєї квартирантки

Як повідомили в обласній прокуратурі, до суду скерували обвинувальний акт за фактом розбещення неповнолітніх.
За даними слідства, містянин здавав квартиру жінці з дитиною. За відсутності матері, чоловік зайшов до орендованого помешкання та завів 10-річну дівчинку до кімнати, де вчинив розпусні дії.
Згодом дівчинка розповіла мамі про те, що робив з нею чоловік, після чого жінка викликала поліцію. Правоохоронці затримали збоченця та опитали дитину.
Чоловіку загрожує від 5 до 8 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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