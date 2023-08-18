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  • На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який розбещував 10-річну доньку своєї квартирантки

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який розбещував 10-річну доньку своєї квартирантки

Сьогодні 12:56
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Судитимуть мешканця Синельникового, який розбещував 10-річну дитину.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який розбещував 10-річну доньку своєї квартирантки

Як повідомили в обласній прокуратурі, до суду скерували обвинувальний акт за фактом розбещення неповнолітніх. 

За даними слідства, містянин здавав квартиру жінці з дитиною. За відсутності матері, чоловік зайшов до орендованого помешкання та завів 10-річну дівчинку до кімнати, де вчинив розпусні дії. 

Згодом дівчинка розповіла мамі про те, що робив з нею чоловік, після чого жінка викликала поліцію. Правоохоронці затримали збоченця та опитали дитину. 

Чоловіку загрожує від 5 до 8 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який розбещував 10-річну доньку своєї квартиранткиУкраїнська

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