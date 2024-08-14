На Дніпропетровщині судили шахрайку, яка пропонувала в оренду фейкову квартиру

У Павлограді на Дніпропетровщині судили квартирну шахрайку.

Про це повідомляється в матеріалах справи, яку розглядав Павлоградський міськрайонний суд.

У лютому 2024 жителька Павлограда виклала на OLX інформацію про квартиру, якої не існує. Вказала її фейкову адресу в центрі міста, позитивні характеристики та привабливу ціну – 8 тисяч гривень.

Невдовзі у фейкової рієлторки з’явився перший клієнт. Чоловік зацікавився житлом та погодився перерахувати їй передплату у розмірі 4 тис. грн. Після цього шахрайка зникла і перестала виходити на зв’язок. Обманутий орендар звернувся до поліції і за деякий час жінку розшукали.

На суді жінка виправдовувалася тим, що і сама винаймала житло в Павлограді та їй і трьом дітям не вистачало коштів, саме тому вирішила піти на обман.

Суд призначив жінці покарання вигляді пробаційного нагляду строком на 2 роки.

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