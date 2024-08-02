На Дніпропетровщині судили сапера, який розлютився та кинув гранату в свого командира

На Дніпропетровщині судили військового, який хотів вбити командира.

На Дніпропетровщині сапера інженерно-технічної роти ЗСУ засудили за спробу вбивства командира, пишуть ЗМІ.

Відомо, що сапер 2021 служив в армії за контрактом. У березні 2023-го начальник виявив що він порушує трудову дисципліну, за що його притягнули до відповідальності. Розлючений солдат кинув гранату в напрямку начальника.

Під час суду військовий свою вину не визнав. Він заявив, що таким чином протестував проти вимагання командирами з нього грошей за неповідомлення ВСП про перебування у стані спʼяніння. Наміру налякати саме потерпілого він не мав. Від подальшого допиту обвинувачений відмовився.

За версією потерпілого командира, у березні 2023-го після шикування мав тривалу розмову з сапером про зловживання алкоголем. До цього солдат кілька разів притягувався до адміністративної та дисциплінарної відповідальності і тому втрачав значну частину своєї зарплати. Того дня близько 19 години заступник командира йшов центральною вулицею села, почув шурхіт позаду, а потім пролунав вибух.

На щастя, чоловік не постраждав. Оглянувши територію, неподалік він знайшов обвинуваченого, який заперечував, що це він кинув гранату. Потім, коли приїхали поліцейські, солдат зізнався, що кинув гранату і видав ще одну гранату без запалу, яка була серед його речей. Від вибуху гранати потерпілого врятувало лише дерево.

Під час суду командир зазначив, що говорив з солдатом з приводу вживання алкогольних напоїв та психотропних речовин. Цей солдат неодноразово притягувався до пиятику на службі.

Напившись, поводився агресивно, погрожував усім вбивством, кажучи, що він сапер і всіх підірве. Вважав винними у втраті грошових виплат не себе, а командирів, які, нібито, занадто прискіпливо ставилися до нього, – йдеться у вироці суду.

Командир взводу розповів, що того дня обвинувачений не був на вечірньому шикуванні і лежав у ліжку в стані алкогольного спʼяніння і обурювався, що його потурбували. Солдата підняли і відвели в кімнату, де він давав пояснення. Пізніше ввечері чули “хлопок”. Прийшов потерпілий, який у шоковому стані стверджував, що солдат кинув в його бік гранату. Під час розмови з керівниками солдат усе заперечував, але поліції зізнався, що кинув гранату. Вибухом було пошкоджено деревину та два автомобілі.

Обставиною, що помʼякшує покарання, суд врахував активне сприяння розкриттю злочину. Обставиною, що обтяжує покарання, є скоєння кримінального правопорушення у стані алкогольного спʼяніння. Військовослужбовця засудили до 7 років увʼязнення.

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