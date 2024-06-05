На Дніпропетровщині стару глиняну хату перетворили на неймовірну етнооселю (ФОТО)

У Дніпропетровській області стару хату-мазанку перетворили на етнооселю з автентичним розписом.

Етнооселя знаходиться у селі Попасне. Ще півтора місяці тому вона була у занедбаному стані та на межі руйнування. Неподалік також знаходилося велике сміттєзвалище. Та група ентузіастів вирішила врятувати хатину та зробити там центр зеленого туризму. Вони прибрали смітник і посадили там квіти, відремонтували оселю, переклали пічку та побілили стіни. Також пофарбували вікна і двері. А майстри студії миколаївського розпису «Оберіг» намалювали на них різнобарвні квіти з автентичним українським колоритом.

Про це повідомили на сторінці “Етнооселя в Попасному” в Facebook.

У оновленій етнооселі вже встигли затопити піч та напекти пиріжків. Там також проводять майстеркласи. Обіцяють привести до ладу двір хатини та запросити всіх бажаючих.

«Наша хатинка вже відчинена для майстер-класів. А ще ми затопили піч та спекли смачні пиріжечки. Дуже хвилювалися, адже для того, щоб топити піч та готувати в ній потрібно мати певну майстерність, але наша господиня впоралась. Запах тієї приємної випічки було чутно майже на всій вулиці. Нам потрібно ще трішки закінчити благоустрій в дворі хатинки, і ми всіх запросимо на цю смакоту”, – написали на сторінці “Етнооселя в Попасному”.

Там також показали, як хатина виглядала до ремонту і після. Результат вражає.

Етнооселя до ремонту:

Етнооселя після ремонту:

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