На Дніпропетровщині сталися масштабні пожежі у лісах: зберігається V рівень небезпеки

На Дніпропетровщині знову горіли ліси.

За добу пожежі сталися у лісах Синельниківського району, Дніпровського району, Новомосковському району та в Кривому Розі.

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Поблизу села Малинівка Покровської селищної територіальної громади Синельниківського району загорілася підстилка хвойного лісу на території Великомихайлівського лісництва. Співробітники ДСНС загасили пожежу площею 1 га.

На території Обухівського лісництва Обухівської селищної територіальної громади Дніпровського району горіла підстилка листяного лісу на загальній площі 1 га. Пожежа ліквідована.

У Новомосковському районі Чернеччинської селищної територіальної громади, рятувальники загасили загорання підстилки хвойного лісу на площі 1 га.

У Довгинцівському районі Кривого Рогу горіли сажанці молодої сосни та трава. Рятувальники загасили пожежу на загальній площі 4 га.

За добу вогнеборці долучалися до гасіння 98 пожеж в екосистемах: 84 займань сухої трави та 14 загорань, де осередком було сміття. Вогонь знищив 85 га.

За даними Українського гідрометеорологічного центру на Дніпропетровщині 19 серпня збережеться надзвичайний (V) рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники вкотре закликають не спалювати суху рослинність та сміття. За перших ознак виникнення пожежі повідомляйте на спецлінію Служби порятунку – 101. Нагадаємо, соби, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

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