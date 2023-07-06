На Дніпропетровщині сталася пожежа у магазині: подробиці

За викликом направили криворізьких вогнеборців у складі двох чергових відділень. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Рятувальники, які прибули на місце, виявили, що займання почалося всередині одноповерхового магазину.
Вогонь пошкодив скляні вітрини, холодильники, стелю, знищив комп’ютерне обладнання та продукцію. Площа пожежі становить 2 квадратні метри. Загиблих та постраждалих немає.
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