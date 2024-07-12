На Дніпропетровщині сталася пожежа у будинку: загинули двоє людей

Пожежа сталася близько 11:48 на вулиці Північна селища Шевченківське Глеюватської селищної громади. Там спалахнув одноповерховий житловий будинок. Горіли домашні речі на площі 25 кв.м. На місце викликали рятувальників.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області, під час гасіння пожежі, у будинку рятувальники виявили загиблого чоловіка, 1962 року народження, та загиблу жінку, 1955 року народження.
Пожежу загасили за годину. Було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
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