На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто

Пожежники, які прибули на місце, встановили, що зайнявся один із торгових павільйонів на території авторинку.
Вогнем знищено легковий автомобіль ВАЗ-2110, який знаходився у торговому павільйоні, автозапчастини, а також вхідні двері та ролети двох сусідніх павільйонів.
Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. Пожежу загасили о 01:45. Внаслідок пригоди загиблих та травмованих немає.
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