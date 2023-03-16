На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто

16 березня, о 00:47, на вулиці Нікопольське шосе Металургійного району Кривого Рогу загорілись торгові павільйони.

Пожежники, які прибули на місце, встановили, що зайнявся один із торгових павільйонів на території авторинку.

Вогнем знищено легковий автомобіль ВАЗ-2110, який знаходився у торговому павільйоні, автозапчастини, а також вхідні двері та ролети двох сусідніх павільйонів.

Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. Пожежу загасили о 01:45. Внаслідок пригоди загиблих та травмованих немає.

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