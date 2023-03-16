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На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто

Сьогодні 10:00
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16 березня, о 00:47, на вулиці Нікопольське шосе Металургійного району Кривого Рогу загорілись торгові павільйони.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто

Пожежники, які прибули на місце, встановили, що зайнявся один із торгових павільйонів на території авторинку.

Вогнем знищено легковий автомобіль ВАЗ-2110, який знаходився у торговому павільйоні, автозапчастини, а також вхідні двері та ролети двох сусідніх павільйонів.

Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. Пожежу загасили о 01:45. Внаслідок пригоди загиблих та травмованих немає.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із автоУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із автоРусский

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