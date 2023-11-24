На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа: загинула людина

Площа займання склала 150 кв. м.

Сьогодні вночі на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Шевченка селища Львів Криворізького району.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що горить господарча споруда на території приватного домоволодіння. Загальна площа займання склала 150 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

На жаль, під час ліквідації займання ДСНС-ники виявили тіло людини (дані встановлюються)

До гасіння пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у пожежі загинула людина.

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