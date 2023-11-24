Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа: загинула людина

Сьогодні 09:34
просмотров

Площа займання склала 150 кв. м.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа: загинула людина

Сьогодні вночі на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Шевченка селища Львів Криворізького району.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що горить господарча споруда на території приватного домоволодіння. Загальна площа займання склала 150 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

На жаль, під час ліквідації займання ДСНС-ники виявили тіло людини (дані встановлюються)

До гасіння пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у пожежі загинула людина.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа: загинула людинаУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Спортсмен із Дніпра здобув золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях з гімнастики
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Спортсмен із Дніпра здобув золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях з гімнастики

Вітаємо!

На Дніпропетровщині сьогодні заплановано вибухи: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
На Дніпропетровщині сьогодні заплановано вибухи: що сталося

Без паніки!

У Дніпрі на Вітчизняній збили 17-річну дівчину: перебігала дорогу в недозволеному місці
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
У Дніпрі на Вітчизняній збили 17-річну дівчину: перебігала дорогу в недозволеному місці

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завдання
Новини Дніпра
Сьогодні 07:20
У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завдання

Вічна слава Герою!

Наверх