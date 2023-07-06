На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 6 липня, у Кривому Розі пролунають чотири вибухи.

Але підстав для паніки немає – всі вони планові.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні у виробничих цілях буде проведено чотири планових вибухи, – зазначив Вілкул.

Отже, вибухи буде чутно:

о 12:00 – у кар’єрі «№ 2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони),

– у кар’єрі «№ 2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район),

– у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони),

– у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Виробничі вибухи контролюються фахівцями, тому не хвилюйтеся. Але, будь ласка, у разі повітряної тривоги будьте в безпечних місцях!

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