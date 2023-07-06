На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні, 6 липня, у Кривому Розі пролунають чотири вибухи.
Але підстав для паніки немає – всі вони планові.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні у виробничих цілях буде проведено чотири планових вибухи, – зазначив Вілкул.
Отже, вибухи буде чутно:
Виробничі вибухи контролюються фахівцями, тому не хвилюйтеся. Але, будь ласка, у разі повітряної тривоги будьте в безпечних місцях!
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