Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні 11:56
просмотров

Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні, 6 липня, у Кривому Розі пролунають чотири вибухи.

Але підстав для паніки немає – всі вони планові.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні у виробничих цілях буде проведено чотири планових вибухи, – зазначив Вілкул.

Отже, вибухи буде чутно:

  • о 12:00 – у кар’єрі «№ 2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони),
  • о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район),
  • о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони),
  • о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Виробничі вибухи контролюються фахівцями, тому не хвилюйтеся. Але, будь ласка, у разі повітряної тривоги будьте в безпечних місцях! 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталосяУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів

У Кривому Розі скоро закінчиться вода.

У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:03
У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

"Мінери" не сплять.

Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата
Новини Дніпра
Сьогодні 15:50
Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата

Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.

День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:20
День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…

Наверх