На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя

Дівчинку госпіталізували до лікарні.

Днями у Нікопольському районі стався жахливий випадок: собака покусав маленьку дівчинку за обличчя.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, мама дитини ненадовго відволіклась, у цей момент її донька підійшла до сусідського собаки.

Тварина напала на дівчинку і вкусила її за обличчя.

На місце викликали швидку, дитину госпіталізували.

В якому стані малеча зараз – невідомо.

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