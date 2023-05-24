Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя

Сьогодні 16:45
просмотров

Дівчинку госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя

Днями у Нікопольському районі стався жахливий випадок: собака покусав маленьку дівчинку за обличчя.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, мама дитини ненадовго відволіклась, у цей момент її донька підійшла до сусідського собаки.

Тварина напала на дівчинку і вкусила її за обличчя.

На місце викликали швидку, дитину госпіталізували.

В якому стані малеча зараз – невідомо.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчяУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі пенсіонер-порушник наїхав на поліцейського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:34
    У Кривому Розі пенсіонер-порушник наїхав на поліцейського

    23 травня інспектори патрульної поліції виявили автомобіль Chevrolet, який перешкоджав…

    У Дніпрі на Янтарній чоловік випав з вікна 9-го поверху: що з ним
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    У Дніпрі на Янтарній чоловік випав з вікна 9-го поверху: що з ним

    Сьогодні у Дніпрі на вулиці Янтарній сталася трагедія.

    На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасі

    23 травня на трасі неподалік села Булахівка поліцейські затримали 35-річну…

    Сумайя, Теона, Кай та Авель: рідкісні імена, якими називали дітей в Кривому Розі цьогоріч
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:36
    Сумайя, Теона, Кай та Авель: рідкісні імена, якими називали дітей в Кривому Розі цьогоріч

    У Кривому Розі в 2023 році з'явилося на світ понад…

    Наверх