На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя

Днями у Нікопольському районі стався жахливий випадок: собака покусав маленьку дівчинку за обличчя.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, мама дитини ненадовго відволіклась, у цей момент її донька підійшла до сусідського собаки.
Тварина напала на дівчинку і вкусила її за обличчя.
На місце викликали швидку, дитину госпіталізували.
В якому стані малеча зараз – невідомо.
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