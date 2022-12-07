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На Дніпропетровщині школярка провалилася під лід

Сьогодні 17:21
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У Кривому Розі школярка провалилася під лід

Новости Днепра про На Дніпропетровщині школярка провалилася під лід

З настанням морозів вода в річках та озерах почала замерзати і на лід повиходили діти та дорослі-екстремали. Але, на жаль, не завжди зимові забавки закінчуються добре.

У Кривому Розі на місцевих Прудах під лід провалилася школярка. Спочатку дівчинка намагалася вибратися з-під води самостійно, а потім їй на допомогу прийшли місцеві мешканці. Знайомі дівчинки зняли цю пригоду на відео. На щастя, дитина не постраждала, але так щастить не всім.

Сьогодні знайшли мертвим 7-річного хлопчика, якого шукали поліцейські Дніпропетровщині. Дитина пішла з дому в селі Крутоярівка на Харківщині та не повернулася. Виявили тіло школяра в місцевому озері.

Нехтують правилами безпеки і мешканці Дніпра. Вчора на косі біля Перемоги помітили школярів, які бігали на тонкому льодові. На щастя, обійшлося без пригод.

Пізніше групу дітей помітили знову ж таки на ж/м Перемога. На цей раз вони гралися на тонкому льоду на озері, що біля церкви у кінці проспекту Героїв.

Будьте обережні і краще відмовтеся від таких зимових розваг, а дітям поясніть, що такі забави можуть закінчитися трагічно.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині школярка провалилася під лідУкраїнська

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