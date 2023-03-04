На Дніпропетровщині школу через суд зобов’язали виплатити випускникам гроші: що сталося

У Кривому Розі прокуратура через суд зобов’язала навчальний заклад виплатити 11 випускникам пільгової категорії одноразову допомогу.

Зазначається, що навчальний заклад у Тернівському районі Кривого Рогу не сплатив учням випусних класів, які є дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування, належну одноразову грошову допомогу. Такі виплати передбачені законодавством.

Проте, як повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, суд задовольнив позов Криворізької північної окружної прокуратури до навчального закладу через відсутність належних грошових виплат дітям.

Тепер адміністрація школи зобов’язана вирішити це питання, виплативши допомогу.

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