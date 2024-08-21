На Дніпропетровщині шість місцевих жителів на замовлення РФ “полювали” на заводи БпЛА

Російських агентів затримали на Дніпропетровщині.

Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію ще однієї агентурної групи російської ФСБ. Ворог залучив до співпраці шістьох місцевих жителів, які погодилися вивідувати координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Зокрема, вони мали шукати підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для Сил оборони.

Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але мали одного начальника. За його вказівкою відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування.

Щоб виявити локації підприємств з виробництва БпЛА, агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких “втемну” випитували потрібну інформацію.

Слідчі Служби безпеки всім шістьом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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