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  • На Дніпропетровщині шахтарі понаднормово просиділи під землею 4 години: що сталося

На Дніпропетровщині шахтарі понаднормово просиділи під землею 4 години: що сталося

Сьогодні 10:38
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині шахтарі 4 години після кінця зміни просиділи в шахті.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині шахтарі понаднормово просиділи під землею 4 години: що сталося

У Кривому Розі шахтарів 4 години не могли підняти на поверхню.

Це сталося вчора, 10 липня, на шахті “Козацька”, повідомляє місцеве видання“Свої”.

Шахтарів, які відпрацювали ранкову зміну і мали піднятися на поверхню о 14:00, повернули з-під землі лише близько 18:30.

Ймовірною причиною стало відключення світла. Наразі офіційних коментарів керівництво КЗРК не надає.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині шахтарі понаднормово просиділи під землею 4 години: що сталосяУкраїнська

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