На Дніпропетровщині шахраї пообіцяли військовозобов’язаному опікунство над чужими дітьми

У Дніпропетровській області шахраї надурили військовозобов'язаного.

У вироці Амур-Нижньодніпровського районного суду Дніпра, який був оприлюднений 8 липня 2024 року, йдеться про те, як чоловік родом з Синельниківського району зі своїм спільником з Новомосковського району надурили військовозобов’язаного, який хотів уникнути мобілізації, на велику суму.

Подія сталася минулого року, точна дата не встановлена, однак не пізніше 11 грудня 2023 року.

Чоловіки, вступивши у змову, пообіцяли військовозобов’язаному, що допоможуть йому легально перетнути кордон. Вони розповіли йому, що можна начебто оформити батьківство на трьох чужих дітей до 18 років, при цьому не маючи наміру виконання дій опікуна. Саме це нібито допомогло б йому без проблем виїхати з держави.

За свої “послуги” – знайдення жінки з трьома дітьми та оформлення необхідних документів – шахраї поставили суму у розмірі 6 тисяч доларів.

5 грудня близько 11 години дня військовозобов’язаний чоловік зустрівся з “бізнесменами” та передав їм 114 тисяч гривень задля початку “процесу”. Як зазначається у вироці, іншу частину суми чоловіки мали отримати після отримання фіктивних документів.

Вже 10 січня 2024 року один з шахраїв повідомив “клієнту” про готовність документів та попросив ще 30 тисяч гривень, іншу частину суми у розмірі 90 тисяч гривень повинні були надатися після того, як документи будуть у військовозобов’язаного в руках.

Документів на опіку військовозобов’язаний так і не побачив, а грошами у розмірі 144 тисяч гривень задоволені шахраї розпорядились на власний розсуд.

Обом злочинцям правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 (шахрайство) КК України. Їм загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Однак обох звільнили від покарання та поклали обов’язки передбачені п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України а саме: періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштом.

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