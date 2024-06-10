На Дніпропетровщині рятують чоловіка, якого ледь не переїхав потяг

У Дніпропетровській області чоловіка ледь не переїхав потяг.

Нещасний випадок з важкими наслідками стався в Верхньодніпровському районі. Подробиці інциденту розповіла медикиня Лариса Биданцева.

Минулої п’ятниці, 7 червня, до Центральної обласної диспетчерської надійшов виклик про залізничну травму. Диспетчерам повідомили, що людина попала під потяг. Приїхавши на місце події, фельдшери з’ясували, 52-річного чоловіка, який переходив колії, зачепило локомотивом.

У нього були важкі травми, а саме забій мозку та скальпована рана черепа. До приїзду лікарів чоловік вже впав у кому. У постраждалого також діагностували тупу травму грудної клітини і черевної порожнини. Знеболивши пацієнта, його у важкому стані ушпиталили до лікарні в Кам’янському.

У якому нині стані чоловік невідомо.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: