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На Дніпропетровщині рятують чоловіка, якого ледь не переїхав потяг

Сьогодні 17:50
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У Дніпропетровській області чоловіка ледь не переїхав потяг.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятують чоловіка, якого ледь не переїхав потяг

Нещасний випадок з важкими наслідками стався в Верхньодніпровському районі. Подробиці інциденту розповіла медикиня Лариса Биданцева. 

Минулої п’ятниці, 7 червня, до Центральної обласної диспетчерської надійшов виклик про залізничну травму. Диспетчерам повідомили, що людина попала під потяг. Приїхавши на місце події, фельдшери з’ясували, 52-річного чоловіка, який переходив колії, зачепило локомотивом. 

У нього були важкі травми, а саме забій мозку та скальпована рана черепа. До приїзду лікарів чоловік вже впав у кому. У постраждалого також діагностували тупу травму грудної клітини і черевної порожнини. Знеболивши пацієнта, його у важкому стані ушпиталили до лікарні в Кам’янському. 

У якому нині стані чоловік невідомо. 

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