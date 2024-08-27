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На Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася в замаскований колодязь

Сьогодні 19:56
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У Криворізькому районі рятували собаку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася в замаскований колодязь

Вдень 27 серпня небайдужі мешканці звернулися до ДСНС та розповіли, що на вулиці Сонячній у селі Широка Дача Карпівської громади Криворізького району песик впав у відчинений комунікаційний колодязь.

За викликом згодом прибули рятувальники, один з яких спустився на чотириметрову глибину колодязя та підняв тваринку на поверхню.

До надання допомоги залучали 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася в замаскований колодязь

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася в замаскований колодязьУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася в замаскований колодязьРусский

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