На Дніпропетровщині рятувальники витягла песика, який впав у величезну глибоку яму

Про це розповіли в ДСНС.
У п’ятницю, 19 травня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селищі Васильківка Синельниківського району, у ямі знаходиться цуценя, яке не зможе вибратися з пастки самостійно.
Приїхавши на виклик, рятувальники встановили, що в 4-метровій ямі дійсно знаходиться чотирилапий, який не може самотужки вибратися на поверхню. Спустившись на драбині, надзвичайник забрав наляканого пухнастика та підняв на поверхню.
Врятованого чотирилапого передано до рук дітей які і виявили його в пастці та викликали рятувальників.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на перехресті проспекті Лесі Українки та Олександра Поля впали дві великі тополі.
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