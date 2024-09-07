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  • На Дніпропетровщині рятувальники продовжують боротися з пожежами в екосистемах

На Дніпропетровщині рятувальники продовжують боротися з пожежами в екосистемах

Сьогодні 18:25
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Лише за минулу добу надзвичайники 95 разів залучались до гасіння пожеж.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники продовжують боротися з пожежами в екосистемах

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 73 гектари. Ліквідовано 76 займання сухої рослинності, 16 загорань сміття та 3 лісові пожежі, — йдеться у дописі рятувальників.

Сьогодні місцеві ЗМІ опублікували інформацію про пожежу у селі Єлизаветівка.

За попередньою інформацією, сьогодні там загорівся ліс.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники продовжують боротися з пожежами в екосистемах

Працівники ДСНС нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт.

У понеділок ми також писали про масштабну лісову пожежу у селі Єлизаветівка. Можливо вогонь розгорівся знову.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники продовжують боротися з пожежами в екосистемахУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники продовжують боротися з пожежами в екосистемахРусский

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