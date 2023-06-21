На Дніпропетровщині рятувальники дістали з пастки корову (ФОТО)

Сьогодні, 21 червня, о 10:13 до Служби порятунку зателефонував мешканець села Червоний Яр Кам’янського району.

Він розповів, що його корова впала в яму та він не може самостійно її дістати.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, співробітники ДСНС з’ясували, що під час випасу худоба потрапила в 1,5-метрову яму. Самотужки власник не зміг дістати тварину, тому довелося викликати рятувальників.

За допомогою мотузок ДСНС-ники обережно витягли корову на поверхню.

До порятунку залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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