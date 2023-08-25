На Дніпропетровщині розшукують 52-річну жінку: пішла з дому та зникла

Потрібна ваша допомога!

У Дніпропетровській області розшукують 52-річну Тетяну Редько.

Відомо, що 11 серпня жінка пішла з дому в селі Кочережки Павлоградського району і не повернулася. Попередньо, вона може перебувати у Дніпрі.

Родичі просять допомогти у пошуках.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: зріст 160 сантиметрів, зелені очі, шрам на підборідді, кульгає на ліву ногу.

Була одягнута: фіолетова сукня, сірі сандалі.

При собі мала: чорна сумка на плече, темно-червоний рюкзак, два білих пакети з речами, два телефони.

Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номером: (066) 345-58-97.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Українська

Автор: