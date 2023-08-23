Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині розшукують 49-річного чоловіка: худорлявий та кульгає на ліву ногу

На Дніпропетровщині розшукують 49-річного чоловіка: худорлявий та кульгає на ліву ногу

Сьогодні 16:53
просмотров

Придивіться до фото! Можливо, ви бачили цього чоловіка!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 49-річного чоловіка: худорлявий та кульгає на ліву ногу

У Нікополі правоохоронці розшукують 49-річного Олега Герасименка.

18 серпня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 180 см, на вигляд 50-55 років, худорлявої статури, волосся коротке темно-русяве.

Особливі прикмети: кульгає на ліву ногу, невиразно говорить.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 099 490 26 39, 095 075 07 90 чи 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 49-річного чоловіка: худорлявий та кульгає на ліву ногу

Оновлено: правоохоронці розшукали чоловіка, жертвою злочину він не став, з ним все добре. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині майже три місяці розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка: потрібна допомога.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 49-річного чоловіка: худорлявий та кульгає на ліву ногуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 49-річного чоловіка: худорлявий та кульгає на ліву ногуРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Новомосковську пояснили, навіщо витрачають гроші на монтаж сцени під час війни
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
У Новомосковську пояснили, навіщо витрачають гроші на монтаж сцени під час війни

У Новомосковську місцева влада пояснила, навіщо замовила тендер на монтаж…

У Кривому Розі піймали крадія-чепуруна, який поцупив 30 дезодорантів та зубну щітку
Новини Дніпра
Сьогодні 13:57
У Кривому Розі піймали крадія-чепуруна, який поцупив 30 дезодорантів та зубну щітку

У Кривому Розі чоловік обікрав торговельний центр "МЕТРО" та поцупив…

Переслідував протягом року: у Кривому Розі чоловіка засудили за психологічне насилля над мамою
Новини Дніпра
Сьогодні 13:10
Переслідував протягом року: у Кривому Розі чоловіка засудили за психологічне насилля над мамою

У Кривому Розі засудили чоловіка, який знущався з матері.

У Підгородньому онук закатував бабусю через гроші
Новини Дніпра
Сьогодні 12:35
У Підгородньому онук закатував бабусю через гроші

Зловмисника затримали.

Наверх