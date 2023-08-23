На Дніпропетровщині розшукують 49-річного чоловіка: худорлявий та кульгає на ліву ногу

У Нікополі правоохоронці розшукують 49-річного Олега Герасименка.
18 серпня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст близько 180 см, на вигляд 50-55 років, худорлявої статури, волосся коротке темно-русяве.
Особливі прикмети: кульгає на ліву ногу, невиразно говорить.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 099 490 26 39, 095 075 07 90 чи 102.
Важлива будь-яка інформація!
Оновлено: правоохоронці розшукали чоловіка, жертвою злочину він не став, з ним все добре.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині майже три місяці розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка: потрібна допомога.
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