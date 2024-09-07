На Дніпропетровщині розшукують 17-річну Тетяну Удольцову

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Неповнолітня дівчина пішла з дому 30 серпня та до цього часу не повернулась.
Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 160 см, середньої статури, коротке темно-русяве волосся, блакитні очі.
Була одягнена у чорну сукню.
Особливі прикмети: родима пляма на нозі.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Тетяни Удольцової, 2006 року народження, повідомте до відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції або за телефоном 096 956 54 49 або на гарячу лінію 102.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі запропонували проєкт реконструкції Європейського бульвару.
У Кам'янському районі поліцейські затримали за пограбування чоловіка та жінку.
Опубліковані оновлені дані про кількість постраждалих у Павлограді.
Поранені тварини, пошкоджені офіс та квартири волонтерів "Антарєс" під час…