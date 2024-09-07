На Дніпропетровщині розшукують 17-річну Тетяну Удольцову

Поліція м. Кривий Ріг розшукує 17-річну Тетяну Удольцову.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Неповнолітня дівчина пішла з дому 30 серпня та до цього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 160 см, середньої статури, коротке темно-русяве волосся, блакитні очі.

Була одягнена у чорну сукню.

Особливі прикмети: родима пляма на нозі.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Тетяни Удольцової, 2006 року народження, повідомте до відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції або за телефоном 096 956 54 49 або на гарячу лінію 102.

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