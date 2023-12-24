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  • На Дніпропетровщині розшукують 16-річних: Захарову Вероніку та Берелет Катерину

На Дніпропетровщині розшукують 16-річних: Захарову Вероніку та Берелет Катерину

Сьогодні 09:58
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Поліцейські Кам'янського розшукують двох неповнолітніх дівчат.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 16-річних: Захарову Вероніку та Берелет Катерину

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 16-річних: Захарову Вероніку та Берелет Катерину

23 грудня Захарова Вероніка та Берелет Катерина пішли на прогулянку в центр Кам’янського, та наразі їх місцеперебування невідоме.

Особисті прикмети Вероніки: зріст 163 см, темне волосся з довгими жовтими прядками.

Була одягнена у чорний светр, сині джинси, синю в’язану шапку з бубоном та сірий в‘язаний шарф.

Особисті прикмети Катерини: зріст 153 см, світло русяве довге волосся.

Була одягнена у чорний светр, темно-сіру спортивну куртку з жовтим візерунком у вигляді ромба, світлі джинси та коричневу шапку. При собі може мати сірий рюкзак.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дівчат, просимо повідомити за телефоном: 068 2411743, 096 5869441 або 102.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 16-річних: Захарову Вероніку та Берелет КатеринуУкраїнська

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