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  • На Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця, який вийшов з дому та зник безвісти

На Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця, який вийшов з дому та зник безвісти

Вчора 10:11
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця, який вийшов з дому та зник безвісти

Криворізькі поліцейські розшукують 14-річного Данила Косенкова.

Учора, 25 жовтня, хлопець вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне, темно-зелені очі.

Був одягнений: темно-зелені штани, коричневе взуття, яскраво-жовтий плащ.

Особливі прикмети: має шрам під лівим оком.

Якщо ви бачили цього хлопчика або знаєте, де він може бути, зателефонуйте за номерами: 096 865 39 49, 099 618 08 48 або 102.

Оновлено: хлопчика розшукали, жертвою злочину він не став. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця, який вийшов з дому та зник безвістиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця, який вийшов з дому та зник безвістиРусский

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