На Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця, який вийшов з дому та зник безвісти

Криворізькі поліцейські розшукують 14-річного Данила Косенкова.
Учора, 25 жовтня, хлопець вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне, темно-зелені очі.
Був одягнений: темно-зелені штани, коричневе взуття, яскраво-жовтий плащ.
Особливі прикмети: має шрам під лівим оком.
Якщо ви бачили цього хлопчика або знаєте, де він може бути, зателефонуйте за номерами: 096 865 39 49, 099 618 08 48 або 102.
Оновлено: хлопчика розшукали, жертвою злочину він не став.
Читайте також:
Автор:
Адміни каналу пропонували повний спектр послуг: від оформлення документів до…
Через службову недбалість двох офіцерів військова частина понесла 500 тисяч…
Сталося це вчора, 26 жовтня, близько 18:00.
Хлопця, який зник у Кривому Розі, знайшли на вокзалі у…