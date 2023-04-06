На Дніпропетровщині проживає 54 довгожителів: хто найстарший

На Дніпропетровщині мешкає 54 довгожителі. Це люди, які відзначили сторічний ювілей.

Переважна більшість з них – жінки, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«На Дніпропетровщині проживає 47 жінок та 7 чоловіків, які відзначили своє 100-річчя. Для них обласним бюджетом передбачена стипендія. Загалом цього року їм виплатили майже 400 тисяч гривень», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

Найстаршою залишається дніпрянка Белла Гутникова. Жінці – 107 років.

Мешкають довгожителі у різних громадах області. Найбільше їх у Дніпрі і Кривому Розі. Відповідно у цих містах проживає 20 та 7 людей старше ста років. На третьому місці за кількістю довгожителів – Кам’янське.

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