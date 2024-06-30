На Дніпропетровщині провели в останню путь полеглого Захисника

Про це повідомляє мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.
Восьмого березня в районі с.Сергіївка на Донеччині під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини загинув солдат Кулик Володимир Вікторович, — йдеться у дописі очільника міста.
Чоловік народився 28 червня 1980 року в с. Красногвардійське Красногвардійського району Кримської області. У 1997-му закінчив ПТУ в селі Царичанка.
У березні 22 року вступив до лав ЗСУ.
Вдома у Героя залишилися дружина, два сини, мати та два брати. Попрощалися з воїном вчора, 29 червня.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
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