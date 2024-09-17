На Дніпропетровщині протягом тижня померло 5 людей, які хворіли на COVID-19

Таку інформацію надав ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ “МОЗ”.
Кількість пацієнтів із діагнозом COVID-19, які знаходились на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я області – 128 (33,2% від госпіталізованих з ГРВІ), у т.ч. 2 пацієнти госпіталізовані до відділень реанімації та інтенсивної терапії. Зареєстровано 5 летальних випадків з лабораторно підтвердженим COVID-19 (хворі старші 60 років, мали супутні стани та не були щеплені проти COVID-19), – йдеться у дописі.
Протягом тижня (з 06.09 по 12.09.2024р.), кількість захворювань ГРВІ знаходиться на сезонному рівні.
Спалахи інфекційних хвороб та випадки холери також не зареєстровані.
До лікарень звернулись 5 постраждалих від сказу осіб, у тому числі 1 дитина. Зараз небезпеки їх життю немає, вони проходять спеціальну терапію.
У Дніпрі зареєстровано 2 поодиноких випадки підозри на кашлюк та один випадок захворювання на лептоспіроз, підтверджений лабораторно.
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Козенко Антон
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