На Дніпропетровщині пролунав вибух: в області ворожі БпЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
У Дніпрі та області наразі оголошено тривогу.
Працює ППО, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, – сказано у повідомленні ПС.
Загроза балістики минула, але залишається загроза застосування авіаційного озброєння.
Спостерігається активність ворожої авіації біля Сумщини та Чернігівщини.
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