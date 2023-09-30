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На Дніпропетровщині пролунав вибух: в області ворожі БпЛА

Сьогодні 11:17
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Сьогодні зранку в одному з районів Дніпропетровщині пролунав вибух.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунав вибух: в області ворожі БпЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У Дніпрі та області наразі оголошено тривогу.

Працює ППО, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, – сказано у повідомленні ПС.

Загроза балістики минула, але залишається загроза застосування авіаційного озброєння.

Спостерігається активність ворожої авіації біля Сумщини та Чернігівщини.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунав вибух: в області ворожі БпЛАУкраїнська

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