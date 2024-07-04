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На Дніпропетровщині працював підпільний спиртовий завод

Сьогодні 21:23
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У Новомосковську, що на Дніпропетровщині викрили підпільний завод, який виготовляв етиловий спирт.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині працював підпільний спиртовий завод

Троє осіб організували підпільне виробництво етилового спирту у місті Новомосковськ. За допомогою спеціального технологічного обладнання вони щоденно виробляли понад 20 тонн спирту. Незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища через підземний трубопровід довжиною приблизно 1 кілометр. Надалі її продавали по всій території України. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 113 тонн нелегальної підакцизної продукції та обладнання цілісного майнового комплексу, що охоплює всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту.

Наразі фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), вчинених за попередньою змовою групою триває.

Оперативний супровід здійснюють працівники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

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