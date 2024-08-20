На Дніпропетровщині судитимуть військових медиків, які отримували “бойові” перебуваючи в тилу

За даними слідства, начальник медичної служби та ще три військових медики заволоділи коштами за участь у бойових діях на фронті, перебуваючи при цьому в тилу. З березня по липень 2023 року такі дії підозрюваних привели до збитків державі майже 500 000 грн.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
“За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану( ч.4 ст. 191 КК України)”, – йдеться в повідомленні.
Слідство ще триває.
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