На Дніпропетровщині потонув чоловік під час купання у ставку

Нещасний випадок стався у селі Бразолове Юр’ївської селищної територіальної громади Павлоградського району. Там під час купання у ставку чоловік пірнув у воду і зник. Його шукали три рятувальники-водолази, які приїхали на місце.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області, тіло чоловіка виявили на відстані 12 метрів від берега та глибині 1,5 метрів. Його доправили до берега та передали представникам поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля Парусу з води дістали тіло чоловіка.
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