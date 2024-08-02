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На Дніпропетровщині потонув чоловік під час купання у ставку

Сьогодні 16:31
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У Павлоградському районі у ставку виявили тіло чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині потонув чоловік під час купання у ставку

Нещасний випадок стався у селі Бразолове Юр’ївської селищної територіальної громади Павлоградського району. Там під час купання у ставку чоловік пірнув у воду і зник. Його шукали три рятувальники-водолази, які приїхали на місце.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області, тіло чоловіка виявили на відстані 12 метрів від берега та глибині 1,5 метрів. Його доправили до берега та передали представникам поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля Парусу з води дістали тіло чоловіка.

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