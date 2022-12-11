На Дніпропетровщині потонув 55-річний рибалка

На Павлоградщині у місцевій водоймі потонув рибалка.

Вранці 11 грудня до поліціянтів надійшло повідомлення про те, що днем раніше на водоймі поблизу села Чернявщина Павлоградського району потонув рибалка.

Рятувальники обстежили підводну акваторію водоймища. На відстані 20 метрів від берега та на глибині 8 метрів надзвичайники виявили 55-річного потопельника.

Водолази доставили тіло загиблого до берега та передали представникам нацполіції. Зазначимо, що це вже не перший схожий випадок за останній час. Нещодавно в місцевому ставку втонув 70-річний дідусь.

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