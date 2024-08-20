На Дніпропетровщині посеред траси згоріла вантажівка

У Кам’янському районі горіла фура.

Пожежа сталася вчора ввечері, 19 серпня, на автошляху неподалік села Малософіївка Затишнянської територіальної громади Кам’янського району. Рятувальникам повідомили, що горить фура. По прибуттю було встановлено, що вогонь охопив вантажівку Volvo з причепом.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Вогнеборці загасили пожежу на площі 20 кв.м. Причеп фури згорів вщент. Кабіна також пошкоджена через вогонь. На щастя, ніхто не постраждав.

Щодо стану водія не повідомляється. Про причину займання також не повідомляється.

“До гасіння пожежі залучено 7 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки”, – повідомили в ДСНС.

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