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На Дніпропетровщині посеред поля загорівся комбайн

Сьогодні 08:16
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У Кам’янському районі зайнявся комбайн.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині посеред поля загорівся комбайн

Пожежа сталася в полі за межами села Одарівка Кам’янського району. Там горів комбайн «John Deere 9510» на площі 2 кв.м. На місце викликали рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Рятувальники загасили пожежу. Водій комбайну не постраждав. Про причину займання не повідомляється.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині посеред поля загорівся комбайн

“До ліквідації пожежі залучено 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області”, – йдеться в повідомленні ДСНС.

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