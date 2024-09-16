На Дніпропетровщині посеред поля загорівся комбайн

У Кам’янському районі зайнявся комбайн.

Пожежа сталася в полі за межами села Одарівка Кам’янського району. Там горів комбайн «John Deere 9510» на площі 2 кв.м. На місце викликали рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Рятувальники загасили пожежу. Водій комбайну не постраждав. Про причину займання не повідомляється.

“До ліквідації пожежі залучено 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області”, – йдеться в повідомленні ДСНС.

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