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На Дніпропетровщині попрощалися з рятувальником, який загинув від ворожого обстрілу

Сьогодні 12:18
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Вчора, 24 червня, у місті Покров Дніпропетровської області провели в останню путь рятувальника Миколу Нечипоренка, який загинув від ворожого удару.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині попрощалися з рятувальником, який загинув від ворожого обстрілу

Начальник караулу 44 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Микола Нечипоренко 8 червня ліквідував пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу Нікополя. Під час цього ворог ще раз атакував місто і вогнеборець отримав важкі травми. 28-річний рятувальник до останнього боровся за життя, але поранення виявилися дуже важкими і 22 червня він помер.

Про це повідомили на сайті Покровської міської ради.

24 червня попрощатися з героєм-рятувальником Миколою Нечипоренком та вшанувати його пам’ять прийшли працівники ДСНС, колеги, рідні, друзі та містяни. Чин похорону звершив благочинний Православної церкви України м. Покров Іван Назарик.

“У лавах ДСНС Дніпропетровщини Микола Нечипоренко значиться з 2017 року. Він був рятувальником не лише за професією, а й за покликом серця. Готовий щохвилини, ризикуючи собою, прийти на допомогу кожному, хто потрапив у біду. Таким вогнеборця запам’ятають колеги”, – наголосив заступник начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини, половник цивільного захисту Анатолій Сугак.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині попрощалися з рятувальником, який загинув від ворожого обстрілуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині попрощалися з рятувальником, який загинув від ворожого обстрілуРусский

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