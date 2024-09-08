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На Дніпропетровщині попрощалися з Героєм, який загинув на Донецькому напрямку

Сьогодні 09:24
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У селі Спаському Дніпровського району попрощались з військовослужбовцем Сергієм Івановичем Волоком.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині попрощалися з Героєм, який загинув на Донецькому напрямку

Про це повідомляє Підгородненська територіальна громада у соцмережах.

З болем у серці повідомляємо трагічну звістку…Підгородненська громада втратила ще одного Героя. 23 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямі, загинув наш земляк – Волок Сергій Іванович, — йдеться у дописі громади.
 
Прощання відбулося вчора, 7 вересня, об 11:00 в центрі села Спаське, біля будівлі Спаського старостинського округу.
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника України.
 
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині попрощалися з Героєм, який загинув на Донецькому напрямкуУкраїнська

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