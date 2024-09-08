На Дніпропетровщині попрощалися з Героєм, який загинув на Донецькому напрямку

З болем у серці повідомляємо трагічну звістку…Підгородненська громада втратила ще одного Героя. 23 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямі, загинув наш земляк – Волок Сергій Іванович, — йдеться у дописі громади.