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  • На Дніпропетровщині понад два місяці розшукують безвісти зниклого чоловіка: потрібна допомога

На Дніпропетровщині понад два місяці розшукують безвісти зниклого чоловіка: потрібна допомога

Сьогодні 14:38
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад два місяці розшукують безвісти зниклого чоловіка: потрібна допомога

Криворізькі правоохоронці розшукують зниклого безвісти 40-річного Сергія Протасова.

Відомо, що 13 жовтня чоловік вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 40 років, середньої статури, темне волосся, карі очі, губи тонкі.

Був одягнений: чорний спортивний костюм з капюшоном, світлі кросівки, синя сумка через плече.

Особливі прикмети: має татуювання на спині та на лівій руці.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 067 456 06 00, 097 809 95 58 чи 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад два місяці розшукують безвісти зниклого чоловіка: потрібна допомогаУкраїнська

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