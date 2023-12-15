На Дніпропетровщині понад два місяці розшукують безвісти зниклого чоловіка: потрібна допомога

Криворізькі правоохоронці розшукують зниклого безвісти 40-річного Сергія Протасова.
Відомо, що 13 жовтня чоловік вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 40 років, середньої статури, темне волосся, карі очі, губи тонкі.
Був одягнений: чорний спортивний костюм з капюшоном, світлі кросівки, синя сумка через плече.
Особливі прикмети: має татуювання на спині та на лівій руці.
Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 067 456 06 00, 097 809 95 58 чи 102.
Важлива будь-яка інформація!
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